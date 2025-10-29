Fachtagung am Heldenberg

Die Fachtagung den Energiehandels am Heldenberg bot den Teilnehmer:innen zunächst spannende Einblicke in die Stallungen der Lipizzaner, die Kutschenausstellung sowie das Automobilmuseum. Die Ausstellung vermittelt anhand einzigartiger Sammlerstücke die Entwicklungsgeschichte des Automobils.

Im Anschluss standen Fachvorträge zum Einsatz von Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) in der Raumwärme und Mobilität im Mittelpunkt. HVO ist ein Flüssig-Brennstoff, der aus erneuerbaren Quellen durch Hydration gewonnen wird.

HVO in der Raumwärme

EOW - Energie Wärme Österreich präsentierte Testergebnisse und Praxisbeispiele, die zeigen: HVO kann in bestehenden Ölheizungen eingesetzt werden und überzeugt durch hohe Effizienz.

HVO und FAME im Dieselmotor

DI Dr. Kleissner vom Institut für Fahrzeugantriebe und Automobiltechnik erläuterte die Vorteile von HVO und FAME (Fatty Acid Methyl Ester) für Dieselmotoren. Die Aromatenfreiheit beider Kraftstoffe reduziert unverbrannte Kohlenwasserstoffe. Wichtig: Herstellerangaben beachten – bei sehr alten Fahrzeugen wird HVO nicht empfohlen, da Aromaten im fossilen Diesel für die Abdichtung sorgen.

Eigenschaften im Überblick:

HVO: Stabil, lagerfähig dank gesättigter Paraffine.

Stabil, lagerfähig dank gesättigter Paraffine. FAME: Oxidationsanfällig und hygroskopisch, erhöhtes Risiko für Mikrobenwachstum.

Weitere Informationen zur Herstellung und chemischen Zusammensetzung rundeten die Vorträge ab.

Zum Ausklang sorgte die Vinothek am Heldenberg für kulinarische Stärkung – eine gelungene Abrundung nach einem intensiven fachlichen Austausch.