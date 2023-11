Handwerkliche Perfektion und ausgezeichnete Qualität beim Internationalen Fachwettbewerb für Fleisch- und Wurstwaren

Links Landesinnung Lebensmittelgewerbe Niederösterreich

„Die Qualität und Kreativität unserer niederösterreichischen Fleischer ist bestechend“, betont Jochen Flicker, Niederösterreichs Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk, bei der Überreichung der Medaillen an die NÖ Preisträger des Internationalen Fachwettbewerbs für Fleisch und Wurstwaren (IFFW 2023) in der Wirtschaftskammer NÖ in St. Pölten. „Das hervorragende Abschneiden beim diesjährigen Wettbewerb in Klagenfurt beweist einmal mehr, mit welcher handwerklichen Perfektion, mit welchem Können, Wissen und Know-how unsere heimischen Betriebe tagtäglich für Genuss bei ihren Kunden sorgen“, führt der Obmann weiter aus. „Auf ihre Leistungen können alle Fleischerinnen und Fleischer zurecht stolz sein“, unterstreicht Flicker. Diesen Erfolg auch nach außen zu kommunizieren helfe, das Vertrauen der Kunden zu gewinnen und die eigenen Produkte noch stärker in den Vordergrund zu heben. „Machen Sie Ihre Erfolge also auch sichtbar“, rät der Obmann.

Niederösterreichs Fleischerinnen und Fleischer leisten täglich Großartiges

Neben Flicker gratulierte auch NÖ Landtagspräsident Karl Wilfing. „Das niederösterreichische Fleischerhandwerk ist top und braucht international keinen Vergleich zu scheuen. Im Gegenteil. Unsere Betriebe, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten täglich Großartiges“, so Wilfing.

Internationaler Fachwettbewerb für Fleisch und Wurstwaren 2023

Von 19. bis 21. September 2023 haben sich im Klagenfurter Fleischkompetenzzentrum die besten Fleischerinnen und Fleischer gemessen. 628 handwerkliche Meisterstücke wurden beim IFFW 2023 eingereicht. Außerdem gab es heuer erstmalig die Möglichkeit, Produkte in den Kategorien „Bio“ und „Regional“ einzureichen. Im Fokus stand die Qualität der handwerklichen Erzeugnisse. 419 Gold-, 140 Silber- und 35 Bronze-Medaillen wurden vergeben. Die eingesendeten Fleischwaren wurden nach der Bewertung karitativen Zwecken zur Verfügung gestellt.

Zahlen zur Branche

Derzeit gibt es in NÖ 259 aktive Mitgliedsbetriebe. Die niederösterreichischen Unternehmerinnen und Unternehmen bilden rund 50 Lehrlinge aus, in den Lehrberufen Fleischverarbeitung und Fleischverkauf.

