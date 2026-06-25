„FAME“ wächst weiter: Neue Handabdrücke von Europameistern in St. Pölten

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Die Fliesenleger-Europameisterin Sara Sinhuber ergänzt die Reihe der NÖ WorldSkills- und EuroSkills-Medaillengewinner mit ihren Handabdrücken an der „Wall of Fame“ am St. Pöltner Rathausplatz.

Die gemeinsame Initiative „FAME“ von WKNÖ und AK Niederösterreich macht Spitzenleistungen in der Lehre sichtbar und soll noch mehr junge Menschen für die duale Ausbildung begeistern.

„Unsere jungen Fachkräfte messen sich mit den Besten der Welt – und zählen regelmäßig selbst dazu. Das zeigen nicht zuletzt 19 Gold-, 16 Silber- und 16 Bronzemedaillen bei WorldSkills und EuroSkills“, nennen WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker und AK NÖ-Präsident Markus Wieser die Fakten und erklären: „Hinter jeder dieser Medaillen stehen jahrelanges Training, fachliches Können und großer persönlicher Einsatz. Von den Fachkräften selbst, aber auch von jenen Menschen in den NÖ Ausbildungsbetrieben, die sie auf ihrem Weg fördern, begleiten, unterstützen und stärken. Mit den Handabdrücken am Rathausplatz setzen wir ein sichtbares Zeichen der Anerkennung. Und es freut uns, dass diese Erfolgsgeschichte laufend wächst.“

Neu verewigt wurden die Handabdrücke von Fliesenlegerin Sara Sinhuber (Fliesen und Öfen Reiter, Gföhl) und Lukas Miedler (HABAU, Horn), die bei den EuroSkills 2025 im dänischen Herning die Goldmedaille holten.

Sara Sinhuber: "Es war eine magische Zeit"

Auch wenn die Vorbereitungs- und Trainingszeit sowie der Wettbewerb selbst äußerst nervenaufreibend und anstrengend waren, blickt die Fliesenlegerin gern auf die EuroSkills zurück. „Im Nachhinein gesehen war es einfach eine magische Zeit mit dem ganzen Team Austria, die für immer in Erinnerung bleiben wird“, erzählt sie. Beruflich habe der Erfolg vor allem Anerkennung gebracht: „Es ist eine schöne Wertschätzung, wenn Kundinnen und Kunden den Wunsch haben, dass ich ihre Baustelle ausführe.“ Nach den aufregenden Monaten rund um die Europameisterschaften sei inzwischen wieder der normale Arbeitsalltag eingekehrt. Konkrete Zukunftspläne gibt es derzeit zwar noch nicht, dennoch ist für Sinhuber klar: „Man lernt nie aus.“

Spitzenleistungen direkt vor unserer Haustür

Für WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker sind die Erfolge der niederösterreichischen Teilnehmer ein eindrucksvoller Beleg für die Qualität der Ausbildung: „Die Lehre eröffnet Karrierewege bis an die internationale Spitze. Die Erfolge unserer Skills-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer zeigen eindrucksvoll, welche Chancen eine fundierte Ausbildung bietet. Mit FAME machen wir diese Erfolgsgeschichten sichtbar und geben jungen Menschen Orientierung bei ihrer Berufsentscheidung. Die Handabdrücke am Rathausplatz erzählen von außergewöhnlichen Leistungen und erinnern daran, dass Spitzenkräfte und internationale Erfolge oft direkt vor unserer Haustür entstehen.“

FAME macht Lehre sichtbar

„Junge Menschen brauchen Vorbilder, die zeigen, was mit einer Lehre möglich ist. Genau diese Vorbilder macht FAME sichtbar. Die Initiative bündelt zahlreiche Maßnahmen, die die Vielfalt beruflicher Ausbildung aufzeigen und erfolgreiche Fachkräfte ins Rampenlicht rücken. Die Handabdrücke am Rathausplatz stehen dabei stellvertretend für viele junge Talente, die mit ihrem Können, ihrer Leidenschaft und ihrem Durchhaltevermögen Außergewöhnliches leisten. Sie machen deutlich, welche Perspektiven die duale Ausbildung eröffnet – und welchen wichtigen Beitrag qualifizierte Fachkräfte für unseren Wirtschaftsstandort leisten“, erklärt AK NÖ-Präsident Markus Wieser.

Lehre - ein starkes Fundament

„In den Händen der Lehrberufe liegen zentrale Fähigkeiten, die unsere Zukunft sichern“, betont St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler. „Wer eine Lehre absolviert, schafft damit das Fundament für zahlreiche Wirtschafts- und Lebensbereiche – von Handwerk und Technik bis hin zu Innovation und moderner Dienstleistung. St. Pölten bietet dafür ein starkes Umfeld mit vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten und Betrieben, die junge Menschen fördern. Gleichzeitig verstehen wir die Stadt als Bühne, auf der besondere Leistungen sichtbar werden und Wertschätzung erhalten.“

Details und weitere Informationen unter: www.fame-noe.at

© Tanja Wagner V.l.: Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ, Jürgen Grill, HABAU, Luksas Miedler, Europameister Betonbau, HABAU, Sara Sinhuber, Europameisterin im Fliesenlegen, Fliesen und Öfen Reiter, Richard Reiter, Markus Wieser, Präsident der AK NÖ, und Matthias Stadler, Bürgermeister St. Pölten.