Familienbetrieb mit scharfer Tradition: Messerfachgeschäft Kobermeyer

Bezirksstellenausschussmitglied Nina Strass-Wasserlof und WK-Mödling Leiterin Andrea Lautermüller besuchten das Messerfachgeschäft Kobermeyer in der Mödlinger Hauptstraße 62. Das Messerfachgeschäft Kobermeyer besteht bereits seit 1935 und wird von Ingo Kobermeyer und seiner Gattin Michaela an zwei Standorten, in Mödling und Wiener Neustadt, geführt.

Das Sortiment des Geschäftes reicht von hochwertigen Messern und Scheren bis hin zu Maniküre- und Pediküreartikel, Schwammerlmesser und Rasiermesser. Ein professioneller Schleifservice für gerade Klingen aller Art rundet das Service ab. Besonders beeindruckt zeigte sich Nina Strass-Wasserlof von den hochwertigen Küchenmessern aus Deutschland und Japan.

„Wir haben auch viele Artikel, die sich als Geschenk eignen, wie Steakmessersets und hochwertige Maniküretuis, die ein Leben lang begleiten können“, so Michaela Kobermeyer. „Wir sind stolz auf unsere inhabergeführten Fachgeschäfte, welche durch ein hochwertiges Sortiment und Beratung sowie Service punkten“, so Lautermüller.

Linktipp: www.messerschleifservice-kobermeyer.at