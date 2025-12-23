Farben Maurer ehrte langjährige Mitarbeiter bei Weihnachtsfeier

Im Rahmen der diesjährigen Weihnachtsfeier würdigte die Farben Maurer GmbH & Co KG die langjährige Treue und den großen Einsatz ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das traditionsreiche Familienunternehmen aus dem Waldviertel steht seit Jahrzehnten für Qualität, Verlässlichkeit und starken Teamzusammenhalt.

Zahlreiche Mitarbeiter wurden von 10 bis sogar 45 Jahre Betriebszugehörigkeit ausgezeichnet – ein eindrucksvoller Beweis für die familiäre Unternehmenskultur und das gute Betriebsklima. Geschäftsführer Markus Maurer, selbst seit 25 Jahren im Betrieb, bedankte sich persönlich bei seinem Team für Engagement, Loyalität und die tägliche professionelle Arbeit.

Bei der Feier war auch Lukas Karl als Vertreter der Wirtschaftskammer zu Gast, um die Ehrungen offiziell zu begleiten und die Bedeutung langjähriger Mitarbeiterbindung für den Wirtschaftsstandort zu unterstreichen.

www.farbenmaurer.at