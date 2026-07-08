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© Gottfried Grossinger

Feier in Pöggstall: Edelsteinpark Arena öffnet

Pöggstall

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Aktualisiert am 08.07.2026

Im Rahmen eines Festes wurde kürzlich die Edelsteinpark Arena in Pöggstall offiziell eröffnet. Zahlreiche Gäste nutzten die Gelegenheit, die moderne Anlage erstmals zu besichtigen und gemeinsam die Fertigstellung des Großprojekts zu feiern.

Mit der Edelsteinpark Arena ist ein moderner Treffpunkt für auf rund 10.000m2 für Schatzsuchende entstanden.

Auch WKNÖ-Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer nahm an der Eröffnungsfeier teil und gratulierte den Verantwortlichen zur erfolgreichen Umsetzung des Projekts. „Mit der Edelsteinpark Arena wurde ein zukunftsweisendes Projekt für die Region verwirklicht. Ich wünsche den Verantwortlichen viel Erfolg und der Arena zahlreiche Besucherinnen und Besucher“, so Hofbauer.

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© Gottfried Grossinger V.l.: Thomas und Alexandra Pölzl, WKNÖ-Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer