Gruppenfoto
© zVg

Feierliche Eröffnung des Lokals "Töppers"

Neubruck

Lesedauer: 1 Minute

Aktualisiert am 26.11.2025

Mitte November feierte das Lokal "Töppers" seine Eröffnung im stilvollen Ambiente des Schlosses Neubruck. Das Jungunternehmertrio Leah Rinner, Maximilian Vathke und Roman Kellner setzt auf gutbürgerliche Küche – frisch, regional und mit viel Liebe zum Detail zubereitet.

Bei der Gründung und Übernahme wurden sie vom Team der Bezirksstelle Scheibbs – dem Gründerservice vor Ort – umfassend beraten und begleitet.
Bezirksstellenobfrau Silvia Teufl gratulierte persönlich zur gelungenen Eröffnung und wünschte dem Team viel Erfolg.

www.dastoeppers.at

Gruppenfoto
© zVg GF Franz Aigner von der Neubruck Immobilien GmbH, WK-Scheibbs Bezirksstellenobfrau Silvia Teufl, Leah Rinner, Maximilian Vathke und Roman Kellner von der MunArt MLR Gastro GmbH und Stadtrat Martin Luger