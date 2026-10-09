Feinkost "Vino e Gusto" eröffnet am Stadtplatz

Mit „Vino e Gusto“ am Klosterneuburger Stadtplatz 9 erfüllt sich Walter Monschein einen lang gehegten Traum. Der gelernte Gastronom und erfolgreiche Versicherungsmakler bietet mediterrane und regionale Spezialitäten an. Trotz Pensionsalter bleibt der 62-Jährige sowohl im neuen Geschäft als auch in der Versicherungsbranche aktiv und sorgt damit für zusätzliche Belebung am Stadtplatz.

Astrid und Walter Monschein werden von Sommelier Florian Müller unterstützt und begrüßen Sie in ihrem vollständig umgestalteten Feinkostladen jeweils Dienstag bis Freitag von 11 bis 19 Uhr sowie Samstag von 8 bis 13 Uhr.

Bei der feierlichen Eröffnung gratulierten Vertreter der WK-Außenstelle Klosterneuburg sowie Stadt- und Gemeinderäte. Sie zeigten sich erfreut über das neue Angebot und die positive Entwicklung des Stadtplatzes, der durch „Vino e Gusto“ weiter an Attraktivität gewinnt.

Weitere Infos: www.vinoegusto.at