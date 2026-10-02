Fellkultur: Mit Herz, Handwerk und Hingabe für den besten Freund des Menschen

Im Rahmen eines Austauschs in der Bezirksstelle Mödling begrüßten FIW-Bezirksvorsitzende Elisabeth Dorner und die Leiterin der WK-Mödling, Andrea Lautermüller, die Perchtoldsdorfer Jungunternehmerin Sanela Leeb. Im Mittelpunkt des Gesprächs stand ihr erst im Sommer 2026 gegründeter Hundefriseursalon „Fellkultur“, mit dem sie sich den Traum der Selbstständigkeit erfüllt hat.

Mit „Fellkultur“ hat Sanela Leeb in Perchtoldsdorf einen Hundesalon geschaffen, der weit über klassische Fellpflege hinausgeht. Die ambitionierte Unternehmerin setzt auf individuelle Betreuung, hochwertige Pflegeprodukte und eine ruhige, stressfreie Atmosphäre für ihre vierbeinigen Kunden. Besonders wichtig ist ihr dabei, auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Hundes einzugehen und ausreichend Zeit für eine schonende Pflege einzuplanen.

„Jede Unternehmensgründung ist ein wichtiger Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung unserer Region. Es freut uns besonders, wenn engagierte Jungunternehmerinnen mit so viel Leidenschaft und Fachwissen ihren Weg in die Selbstständigkeit gehen“, betonte FIW-Bezirksvorsitzende Elisabeth Dorner.

Linktipp: www.fellkultur.at