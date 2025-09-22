Fellpflege mit Herz – Hundesalon NONO in Mannswörth eröffnet!

Es gibt eine neue Adresse für das Wohlbefinden Ihrer Vierbeiner: In der Mannswörther Straße 95 eröffnete Kata Szokoli ihren Hundesalon NONO.

Im NONO steht alles im Zeichen der liebevollen Pflege: Vom Waschen und Föhnen über Trimmen und Haarschnitte bis hin zu Krallen- und Pfotenpflege – hier erwartet Sie ein Rundum-Service für Ihren Hund.

Die feierliche Eröffnung fand im Beisein von Aussenstellenleiter Mag. (FH) Mario Freiberger statt. Er gratulierte recht herzlich und wünschte der Gründerin viel Erfolg.

Kontakt: Tel.: +43 664 3547025