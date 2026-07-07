Festliche Eröffnung des neuen Erlebnisbades Mirador

Mit einem großen Eröffnungsfest wurde das neue Sport-, Freizeit- und Erlebnisbad Mirador in Krems offiziell vorgestellt. Nach rund zwei Jahren Bauzeit und Investitionen von etwa 40 Millionen Euro präsentiert sich das Mirador als eines der modernsten Freizeit- und Sportbäder Österreichs. Der reguläre Badebetrieb startet am 1. September 2026.

Bereits während des Eröffnungsfestes nutzten zahlreiche Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, das neue Badeparadies bei Führungen zu besichtigen.

Stefan Seif gratulierte seitens der Wirtschaftskammer zur gelungenen Umsetzung des Großprojektes.