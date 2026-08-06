Fête Blanche der Unternehmerinnen begeisterte auf der Dachterrasse

Ganz in Weiß gekleidet folgten zahlreiche Unternehmerinnen aus dem Bezirk Melk der Einladung von Frau in der Wirtschaft-Obfrau Jasmin Fuchs zur diesjährigen Fête Blanche. Die stimmungsvolle Netzwerkveranstaltung fand auf der Dachterrasse von Konditorin Barbara Braun statt und bot den perfekten Rahmen für anregende Gespräche und neue Kontakte.

Bei sommerlichen Temperaturen, mit Blick auf die Donau und unter dem beeindruckenden Vollmond, nutzten die Teilnehmerinnen die Gelegenheit zum intensiven Austausch. Die besondere Atmosphäre machte den Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Jasmin Fuchs zeigte sich erfreut über die große Beteiligung und die positive Stimmung: „Es ist schön zu sehen, wie viel Frauenpower und Unternehmergeist es in unserem Bezirk gibt. Der persönliche Austausch und gegenseitige Unterstützung sind wichtige Erfolgsfaktoren für unsere Unternehmerinnen.“

Auch Bezirksstellenobfrau Karin Rosenberger sowie Landtagsabgeordnete Silke Dammerer waren von der starken Präsenz und dem Engagement der Unternehmerinnen begeistert. Bis in die späten Abendstunden wurde genetzwerkt, Erfahrungen wurden ausgetauscht und neue Kooperationen angestoßen.

Die Fête Blanche zeigte einmal mehr, wie wertvoll persönliche Begegnungen sind und wie lebendig das Netzwerk der Unternehmerinnen im Bezirk Melk ist.

© Jasmin Fuchs V.l.: Martina Hochstöger (Junge Wirtschaft), Bezirksstellenobfrau Karin Rosenberger, Barbara Johanna Braun-Glöckl, Jasmin Fuchs (Frau in der Wirtschaft), Landtagsabgeordnete Silke Dammerer