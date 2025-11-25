Firma Herka ehrte langjährige Mitarbeiter

Im Rahmen einer Firmenfeier der Firma Herka, Frottierwarenerzeugung in Kautzen, wurden die langjährigen MitarbeiterInnen Elisabeth Weinstabl (45 Jahre), Monika Spitzer (35 Jahre) und Maria Lauscher (25 Jahre) für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit geehrt. Firmenchef Thomas Pfeiffer würdigte die Verdienste der Jubilarinnen. Seitens der Wirtschaftskammer überreichte Bezirksstellenobfrau Marlene Böhm-Lauter als Zeichen des Dankes Urkunden samt Wirtshauskulturgutscheinen.

