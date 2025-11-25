Zum Inhalt springen
Firma Herka ehrte langjährige Mitarbeiter

Kautzen

Aktualisiert am 25.11.2025

Im Rahmen einer Firmenfeier der Firma Herka, Frottierwarenerzeugung in Kautzen, wurden die langjährigen MitarbeiterInnen Elisabeth Weinstabl (45 Jahre), Monika Spitzer (35 Jahre) und Maria Lauscher (25 Jahre) für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit geehrt. Firmenchef Thomas Pfeiffer würdigte die Verdienste der Jubilarinnen. Seitens der Wirtschaftskammer überreichte Bezirksstellenobfrau Marlene Böhm-Lauter als Zeichen des Dankes Urkunden samt Wirtshauskulturgutscheinen.

www.herka-frottier.at

© WKNÖ V.l.: Firmenchef Thomas Pfeiffer, Monika Spitzer, Veronika Pfeiffer-Gössweiner, Maria Lauscher, Elisabeth Weinstabl, WK-Bezirksstellenobfrau Marlene Böhm-Lauter, WK-Bezirksstellenleiter Alexander Vogl