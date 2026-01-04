Firma Pichelbauer ehrte langjährige Mitarbeiter

Im festlichen Rahmen der Weihnachtsfeier ehrte Geschäftführer Christian Pichelbauer seine langjährigen Mitarbeiter für ihr Engagement. Er überreichte gemeinsam mit dem Vertreter der Wirtschaftskammer Lukas Karl Urkunden und Gutscheine an die Jubilare.

Lukas Karl betonte: „Langjährige Mitarbeiter sind das Rückgrat eines erfolgreichen Unternehmens“ und Christian Pichelbauer dankte den Jubilaren für ihre Treue und ihren Einsatz.