Firmen-Feier bei der Ing. Johann Schmied GmbH zum Partner-Jubiläum

Mitte September lud die Ing. Johann Schmied GmbH Geschäftspartner, Kunden und Vertreter aus Wirtschaft und Politik zur Firmenfeier. Anlass war die 25jährige Partnerschaft mit dem Fenster- und Türenhersteller Josko. Geschäftsführer Johann Schmied dankte in seiner Rede dem langjährigen Geschäftspartner für die gute Zusammenarbeit und lobte die Leistung der gesamten Belegschaft, die teilweise seit Jahrzehnten dem Familienunternehmen die Treue hält.

Im Namen der Bezirksstelle gratulierte Bezirksstellenleiter Thomas Petzel dem Unternehmer und seinem Team zum bisherigen Erfolg und wünschte für die Zukunft alles Gute.

© NÖN - Josef Rittler V.l.: Bürgermeister Franz Glock, Bezirksstellenleiter Thomas Petzel, Johann Schmied, Bürgermeister Gerhard Weil und Landtagsabgeordneter Otto Auer



