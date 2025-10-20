Firmenjubiläen in Purkersdorf
Purkersdorf
Lesedauer: 1 Minute
In einem feierlichen Rahmen in der WKNÖ-Außenstelle Purkersdorf wurden mehrere Betriebe aus der Region für ihre bemerkenswerten Leistungen geehrt. Außenstellenobmann Andreas Kirnberger, Frau in der Wirtschaft Bezirksvorsitzende Astrid Wessely und Außenstellenleiter Ramazan Serttas überreichten die Auszeichnungen persönlich und würdigten damit den Einsatz und die Innovationskraft der Firmen.
40 Jahre - Georg Hof
35 Jahre - Laszlo Christoph Földi
30 Jahre - Erwin Hoffmann, Felix Speiss und Andreas Ecker,
20 Jahre – Reinhard Eggner, EITIE Informationstechnologie Consulting GmbH, IMS Höllinger GmbH, Kellner & Khom Coaching & Trainings OG, Jürgen Lentsch, Edith Matuschek und PROact Unternehmensentwicklung GmbH,
15 Jahre – Jürgen Sykora
10 Jahre Claudia Wittmann und Katharina Wocelka