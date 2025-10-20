Firmenjubiläen in Purkersdorf

In einem feierlichen Rahmen in der WKNÖ-Außenstelle Purkersdorf wurden mehrere Betriebe aus der Region für ihre bemerkenswerten Leistungen geehrt. Außenstellenobmann Andreas Kirnberger, Frau in der Wirtschaft Bezirksvorsitzende Astrid Wessely und Außenstellenleiter Ramazan Serttas überreichten die Auszeichnungen persönlich und würdigten damit den Einsatz und die Innovationskraft der Firmen.

40 Jahre - Georg Hof

35 Jahre - Laszlo Christoph Földi

30 Jahre - Erwin Hoffmann, Felix Speiss und Andreas Ecker,

20 Jahre – Reinhard Eggner, EITIE Informationstechnologie Consulting GmbH, IMS Höllinger GmbH, Kellner & Khom Coaching & Trainings OG, Jürgen Lentsch, Edith Matuschek und PROact Unternehmensentwicklung GmbH,

15 Jahre – Jürgen Sykora

10 Jahre Claudia Wittmann und Katharina Wocelka