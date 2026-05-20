Firmenjubiläum – 10jähriges bei d’Greisslerin in St. Leonhard am Forst

Gemeinsam mit zahlreichen Gästen feierte die d’greisslerei von Barbara Bürgmayr-Posseth das 10-jährige Jubiläum. Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer und die Bürgermeister aus St. Leonhard, Ruprechtshofen, Mank und Kilb sowie Fachgruppenobmann der Gastronomie Dietmar Schöner und zahlreiche Gäste folgten der Einladung zehn erfolgreiche Jahre voller Genuss, Regionalität und persönlicher Begegnungen zu feiern.

In ihrer Ansprache bedankte sich die Unternehmerin bei ihrem Team sowie bei den treuen Kundinnen und Kunden: „Ohne die Unterstützung vieler Menschen und die Begeisterung für hochwertige regionale Produkte wäre dieser Weg nicht möglich gewesen.“

Für die passende Atmosphäre sorgte ein stimmungsvolles Rahmenprogramm mit regionaler Musik von Greisverkehr und kulinarischen Schmankerln. „Seit der Gründung vor zehn Jahren steht d’greisslerei für Qualität, Regionalität und gelebte Gastfreundschaft. Barbara Bürgmayr-Posseth hat sich weit über die Region hinaus einen Namen gemacht und überzeugt mit einem sorgfältig ausgewählten Sortiment sowie einem starken Bezug zu heimischen Produzenten“ erwähnten Hofbauer und Schöner in ihren Dankesworten. Dazu überreichten sie auch eine Urkunde der Wirtschaftskammer Niederösterreich.

© Barbara Bürgmayr-Posseth 1. Reihe: Eva Gatterbauer, Pia Hollaus, Karin Fahrngruber, Franziska Haslinger

2. Reihe: Bgm. Ruprechtshofen Leo Gruber-Doberer, Bgm. Mank Martin Leonhartsberger, Barbara Bürgmayr-Posseth, Elisabeth Luger, Klara Lechner, Hermine Bürgmayr-Posseth

3. Reihe: WKNÖ-Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer, Bgm. Kilb & Leader Obmann Manfred Roitner, Dietmar Schöner (WKO Gastro), Bgm. St. Leonhard am Forst Hans-Jürgen Resel

