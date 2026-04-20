Firmenvorstellung - Der Geheimtipp

Der Geheimtipp, ein junges Tee-Start-up aus Melk, wurde 2022 gegründet und hat sich seither erfolgreich in Niederösterreich etabliert. Mit über 45 kreativen Bio-Teemischungen, einem modernen Zugang zum Teegenuss und einem klaren Fokus auf Qualität und Individualität trifft das Unternehmen den Nerv der Zeit. Für diese Entwicklung wurde „Der Geheimtipp“ als bester Jungunternehmer im Rahmen des Gründerland Niederösterreich Preises ausgezeichnet.

Im Rahmen eines Betriebsbesuchs zeigte sich auch der Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer von der WKNÖ-Bezirksstelle Melk beeindruckt vom Konzept und der Umsetzung. Besonders betonte er die Innovationskraft des Unternehmens sowie die hohe Qualität der Produkte: „Der Geheimtipp ist ein innovatives Unternehmen mit tollen Produkten. Mein persönlicher Favorit ist der Bio Grüntee ‚Spicy Lemon‘.“