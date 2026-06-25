FiW: Fitness, Austausch und neue Impulse bei Codetraining in Hollabrunn

Einblicke in ein vielseitiges Trainingskonzept, sportliche Inspiration und persönlicher Austausch standen im Mittelpunkt der Betriebsbesichtigung bei Codetraining in Hollabrunn. Julia Codet öffnete am vergangenen Wochenende ihre Türen und präsentierte den Unternehmerinnen mit FIW-Bezirksvorsitzender Bettina Heinzl ihre Räumlichkeiten sowie das breite Angebot ihres Trainingsstudios.

Die Besucherinnen erhielten dabei einen spannenden Einblick in die unterschiedlichen Trainingsmöglichkeiten – von Gruppenkursen über Kickboxen und Spinning bis hin zu EMS-Training und weiteren Angeboten. Julia Codet zeigte eindrucksvoll, wie abwechslungsreich, individuell und motivierend moderne Fitness gestaltet werden kann.

Im Anschluss an die Präsentation nutzten die Teilnehmerinnen die Gelegenheit zum Austausch und Netzwerken.

© Codetraining FIW-Bezirksvorsitzende Bettina Heinzl (1. v.r.) und Julia Codet (3. v.r.) mit den Unternehmerinnen