After Work Treff - Erfolgsfaktor Digital: Die richtigen Parameter für Ihr Unternehmen

Zahlreiche Unternehmerinnen folgten der Einladung der Raiffeisen Regionalbank Gänserndorf, die gemeinsam mit Frau in der Wirtschaft Gänserndorf für einen großartigen Abend voller positiver Energie und offenem Austausch sorgten.

Lisa Taitl und Richard Novotny lieferten wertvolle Impulse mit ihrem praxisnahen Wissen rund um digitale Sichtbarkeit und Cyber-Sicherheit.

Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft Andrea Prenner bedankt sich bei den vielen Teilnehmerinnen und freut sich, wenn echte Mehrwerte entstehen und blickt bereits auf die nächsten gemeinsamen Veranstaltungen!

© Andrea Prenner







