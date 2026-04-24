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Gruppenfoto von rund 30 Teilnehmenden bei einem After-Work-Treffen in einem modern gestalteten Innenraum mit Holzdecke, Sitzgelegenheiten und Stehbereich.
© Andrea Prenner

After Work Treff - Erfolgsfaktor Digital: Die richtigen Parameter für Ihr Unternehmen

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Aktualisiert am 24.04.2026

Zahlreiche Unternehmerinnen folgten der Einladung der Raiffeisen Regionalbank Gänserndorf, die gemeinsam mit Frau in der Wirtschaft Gänserndorf für einen großartigen Abend voller positiver Energie und offenem Austausch sorgten.

Lisa Taitl und Richard Novotny lieferten wertvolle Impulse mit ihrem praxisnahen Wissen rund um digitale Sichtbarkeit und Cyber-Sicherheit. 

Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft Andrea Prenner bedankt sich bei den vielen Teilnehmerinnen und freut sich, wenn echte Mehrwerte entstehen und blickt bereits auf die nächsten gemeinsamen Veranstaltungen!

Gruppenfoto von rund 30 Teilnehmenden bei einem After-Work-Treffen in einem modern gestalteten Innenraum mit Holzdecke, Sitzgelegenheiten und Stehbereich.
© Andrea Prenner