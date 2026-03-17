FiW - Anne Blauensteiner im Gespräch mit der Geschäftsführerin Marlen Schachinger-Pusiol

Obfrau Anne Blauensteiner (li) traf sich mit Marlen Schachinger-Pusiol, Leiterin des Verlags Edition Arthof KG (re), im Zuge von Frau in der Wirtschaft Zwettl. Der Verlag steht für Literatur, die etwas wagt und neue Wege geht. Besonders interessiert sich der Verlag für Prosa und Lyrik, für experimentelle und interdisziplinäre Arbeiten. Besondere literarischen Stimmen mit mutigen Ansätzen, die neue Perspektiven öffnen, werden in der Edition Arthof zu bibliophilen Kostbarkeiten. So steht 2026 ganz im Zeichen des Jahrestags des ungarischen Volksaufstands 1956 und erkundet die 70 Jahre, die seither vergangen sind, mit Silvia Hlavins Roman »Befragungen mit macis méz«.

Obfrau Anne Blauensteiner bedankte sich herzlich bei Marlen Schachinger-Pusiol für den interessanten Einblick in die Arbeit des Verlags und wünschte ihr weiterhin viel Erfolg und alles Gute für die Zukunft.

Nähere Infos unter: www.edition-arthof.com