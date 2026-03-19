FiW Zwettl besucht Unternehmerin Anita Hager in Klein Wetzles

Im Rahmen von "Frau in der Wirtschaft" besuchten Obfrau Anne Blauensteiner und Bezirksstellenleiter Mario Müller-Kaas die Unternehmerin Anita Hager in Klein Wetzles.

Die diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin verbindet mit großem Engagement ihren anspruchsvollen Berufsalltag mit dem Familienleben. Darüber hinaus ist sie im Direktvertrieb als Vertreterin der Marke proWIN tätig. Diese Tätigkeit stellt für sie eine willkommene Abwechslung dar und lässt sich ideal mit Beruf und Familie vereinbaren.

Anne Blauensteiner gratulierte Anita Hager zu ihrem Engagement.

Sie wünschte ihr für ihren weiteren beruflichen und persönlichen Weg alles Gute.

© WKNÖ FiW Obfrau Anne Blauensteiner und Unternehmerin Anita Hager.





