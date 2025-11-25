FiW- Betriebsbesuch bei Nadine Pus

Bezirksstellenobfrau Anne Blauensteiner und Silvia Schaffer besuchten Nadine Pus in ihrem Betrieb in Gschwendt.

Frau Pus ist seit 2012 im Bereich Tiermassage tätig und beschäftigt sich seit 2016 zusätzlich auch mit der Ausbildung und Betreuung von Tieren. Weiters bietet sie individuellen Reitunterricht für Pferde und Reiter an. 2025 übersiedelte sie mit ihrem Betrieb vom Bezirk Tulln nach Gschwendt. Die Unternehmerin gab interessante Einblicke in ihren Arbeitsalltag und verwies auf die wachsende Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Dienstleistungen rund ums Tier.

Im Gespräch betonte Obfrau Blauensteiner die Bedeutung regionaler Betriebe für die wirtschaftliche Vielfalt im Bezirk Zwettl und unterstrich, wie wichtig der direkte Kontakt zu den Unternehmerinnen sei, um deren Anliegen und innovative Ideen aus erster Hand kennenzulernen.

© zVg V.l.: Silvia Schaffer, Nadine Pus und Bezirksstellenobfrau Anne Blauensteiner



