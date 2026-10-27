FiW-Betriebsbesuch bei Naru's Impressions

Im Rahmen eines Betriebsbesuches von „Frau in der Wirtschaft“ Zwettl besuchte Bezirksvorsitzende Dagmar Zinner die Unternehmerin Naemi Ruß, Gründerin von Naru's Impressions in Schweiggers. Die leidenschaftliche Fotografin hat Anfang 2026 den Schritt in die Vollselbstständigkeit gewagt und sich auf Personal Branding Fotografie spezialisiert.

Was einst als Hobby begann, entwickelte sich Schritt für Schritt zu einem eigenen Unternehmen.

Bei ihrer Arbeit entstehen weit mehr als klassische Businessporträts. Im Mittelpunkt stehen die Persönlichkeit, die Werte und die Geschichte der jeweiligen Unternehmerinnen und Unternehmer. Ziel ist es, mit den Bildern Vertrauen zu schaffen, die Menschen hinter einer Marke sichtbar zu machen und ihren individuellen Auftritt professionell nach außen zu tragen.

Besonders wichtig ist der Fotografin die persönliche Vorbereitung vor jedem Shooting. Gemeinsam mit ihren Kundinnen und Kunden entwickelt sie individuelle Konzepte, die deren Persönlichkeit und Unternehmenswerte widerspiegeln. Dadurch entstehen authentische Bilder für Websites, Social Media und weitere Marketingmaßnahmen.

Ihre Vision: Menschen Mut zu machen, ihren eigenen Weg zu gehen und mit ihrer Persönlichkeit nach außen zu treten.

„Es ist beeindruckend, mit wie viel Leidenschaft und Klarheit Naemi Ruß ihren Weg in die Selbstständigkeit verfolgt. Mit ihrem Angebot unterstützt sie Unternehmerinnen und Unternehmer dabei, authentisch sichtbar zu werden und ihre persönliche Marke erfolgreich aufzubauen“, zeigt sich die FiW-Vertreterin beim Betriebsbesuch begeistert.

Frau in der Wirtschaft Zwettl wünscht Naemi Ruß weiterhin viel Erfolg, zahlreiche kreative Projekte und viele begeisterte Kundinnen und Kunden.

Mehr Infos unter: www.narus-impressions.at sowie QR-Code für ein Erstgespräch.

© zVg Fotografin Naemi Ruß (links) und FiW-Bezirksvorsitzende Dagmar Zinner