FIW-Business-Frühstück: Einblick in die Welt der Energetik und des Schamanismus

Zu einem besonderen Impulsvortrag lud Frau in der Wirtschaft Zwettl im September 2026 im Rahmen des monatlichen Businessfrühstücks ein. Als Vortragende konnte Gabriela Ammann-Roth von Tri-Murti gewonnen werden, die die Teilnehmerinnen in die Welt der Energetik und des Schamanismus entführte.

In ihrem Vortrag vermittelte die Expertin grundlegende Einblicke in energetische Methoden und schamanische Ansätze. Sie zeigte auf, wie Menschen durch bewusstes Wahrnehmen, das Erkennen von Blockaden sowie die Stärkung ihrer persönlichen Ressourcen wieder mehr Klarheit und Balance im Alltag gewinnen können. Zudem erläuterte sie Möglichkeiten, die eigene Intuition zu stärken und Veränderungen bewusst zu gestalten.

Besonders geschätzt wurde die offene Atmosphäre, die Raum für Fragen, persönliche Erfahrungen und angeregte Gespräche bot. Das Businessfrühstück unterstrich einmal mehr die Vielfalt der Themenbereiche, die Unternehmerinnen beschäftigen, und die Bedeutung des Netzwerkgedankens innerhalb von Frau in der Wirtschaft.

Es wurden wertvolle Impulse für mehr Achtsamkeit, persönliche Weiterentwicklung und einen bewussten Umgang mit den Herausforderungen des beruflichen Alltags gesetzt.

FIW Bezirksvertreterin Dagmar Zinner bedankte sich bei Gabriela Ammann-Roth für die interessanten Einblicke und den inspirierenden Austausch.

Nähere Informationen unter: https://tri-murti.at/