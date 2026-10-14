FiW-Business Frühstück mit neuen Impulsen für mehr Balance im Alltag

Beim monatlichen Business Frühstück von Frau in der Wirtschaft Zwettl und Waidhofen/Thaya stand diesmal das Thema Wohlbefinden und persönliche Balance im Mittelpunkt.

Zu Gast war die Energetikerin Johanna Vogl aus Groß Gerungs. Sie gab Einblicke in ihre Tätigkeit und stellte verschiedene Ansätze aus ihrer Arbeit vor, wie Access Bars, Räucherungen und Wohlfühlanwendungen. Dabei zeigte sie unter anderem auf, wie Energiearbeit und Klangschalenmassagen zur Entspannung, Gelassenheit und zum persönlichen Wohlbefinden beitragen können.

Neben dem fachlichen Impuls bot das Business Frühstück wieder ausreichend Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen, Erfahrungen auszutauschen und das regionale Netzwerk zu stärken.

„Mit unseren Business Frühstücken möchten wir Unternehmerinnen aus der Region zusammenbringen und Raum für Austausch, neue Perspektiven und gegenseitige Inspiration schaffen“, so Bezirksvorsitzende Dagmar Zinner.