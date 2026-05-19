FiW-Business Frühstück mit Vorstellung von “Generationen in Arbeit”

Im Mittelpunkt des diesmaligen Business Frühstücks von Frau in der Wirtschaft standen die Themen Generationen, Zeitmanagement, Lebensphasen und Vereinbarkeit. Gerade Unternehmerinnen stehen täglich vor der Herausforderung, berufliche Verantwortung und Privatleben in Einklang zu bringen. Im Rahmen der Veranstaltung wurde das Projekt „Generationen in Arbeit“ der MAG Menschen und Arbeit GmbH vorgestellt. Die Beraterinnen Mirjam Walch und Gabriela Hüther gaben Einblicke in praxisnahe Ansätze, wie Betriebe auf unterschiedliche Lebenssituationen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingehen können. Ziel ist es, generationenübergreifende Zusammenarbeit zu stärken und Rahmenbedingungen zu schaffen, die ein vereinbarkeitsorientiertes, nachhaltiges Arbeiten ermöglichen.

Nähere Infos unter: https://menschenundarbeit.at/projekte/generationen-in-arbeit

© zVg Vortragende Gabriela Hüther (2 v.l.) und Mirjam Walch (3 v.l.)



