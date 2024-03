FiW BusinessTreff - Karina Hammerl

FiW Bezirksvorsitzende Susanne Grosslicht freute sich, die Unternehmerinnen des monatlichen BusinessTreffs von Frau in der Wirtschaft Zwettl dieses Mal in Groß Gerungs in der Bäckerei Weingartner willkommen zu heißen. Als Vortragende stellte Karina Hammerl ihren Betrieb vor und präsentierte mit Freude und Fachkompetenz ihr Angebot zum Thema „Zum Wohl ihrer Füße“. Hammerl bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen an, darunter klassische und diabetische Fußpflege sowie Maniküre und Haarentfernungen, auch für Hausbesuche steht sie ihren Kunden gerne zur Verfügung. Beim Treffen zeigte Karina Hammerl ihren Koffer, welchen Sie für die mobile Fußpflege benötigt. Dieser ist mit einem Nassfräser ausgestattet, mit dem verdickte oder pilzbefallene Nägel behandelt werden können.

Das nächste FiW BusinessTreff findet am 25. April um 8.30 Uhr im MOH Rappottenstein statt.