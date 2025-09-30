FiW-BusinessTreff September - Austausch und Ispiration mit Sandra Hahn

Beim jüngsten Business Frühstück stand Frau Sandra Hahn, die mit viel Begeisterung über die Marke “ReinZeit” sprach, im Mittelpunkt. Sie gewährte Einblicke in die Produktphilosophie, informierte über die hochwertigen Produkte und ließ ihre Begeisterung für den persönlichen Vertrieb deutlich werden.

Besonders ihre Freude am Kontakt mit Endkundinnen und Kunden war spürbar und machte ihren Vortrag lebendig. Das Treffen bot nicht nur Raum für fachlichen Austausch, sondern auch für persönliche Gespräche und neue Impulse.

Nähere Infos unter: www.reinzeit.com