FiW-BusinessTreffen mit Monika Schiller

Beim Frau in der Wirtschaft BusinessTreff stand dieses Mal das Thema „Inspiration durch Bewusstseins- und Energiearbeit“ im Mittelpunkt.

Monika Schiller, Expertin auf diesem Gebiet und Gründerin des Zentrums “Von Grund auf bewusst Leben”, vermittelte mit authentischer Art wertvolle Impulse, wie bewusste Energiearbeit neue Perspektiven eröffnen und die eigene Kraft im oft hektischen Berufsalltag stärken kann.

In ihrem Vortrag gab sie tiefgehende Einblicke in ihre Arbeit und zeigte, wie durch gezielte Wahrnehmung und Steuerung der eigenen Energiequellen mehr Lebensqualität und eine nachhaltige innere Balance erreicht werden können. Frau Schiller verfügt über die Master Practitioner Ausbildung des Impulsströmens.