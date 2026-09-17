FiW Führung durch die Welt der feinen Liköre

Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft Gänserndorf Andrea Prenner-Sigmund lud zur einzigartigen Führung durch die Horvath`s Spezereyen Kontor GmbH. Zahlreiche Damen durften sich während des Betriebsbesuchs, dem aufschlussreichen Unternehmerinnen-Interview und der exklusiven Verkostung ein Bild vom Deutsch-Wagramer Familienbetrieb machen. Horvath`s Spezereyen bietet eine mannigfaltige Produktpalette, kulinarische Geschenkideen, edle Fruchtbrände, Likörnovitäten und österreichischen Kartoffel-Vodka, veredelt seit 1996 österreichische Lebensmittel und bietet diese in einer dem Zeitgeist entsprechenden, hochwertigen und innovativen Ausstattung an.

Im Mittelpunkt des Events standen der persönliche Austausch und das Netzwerken. Die Unternehmerinnen nutzten die Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen und wertvolle Erfahrungen auszutauschen. Für einen besonders gelungenen Rahmen sorgte die herzliche Gastfreundschaft der Familie Horvath.

Andrea Prenner-Sigmund freute sich über das große Interesse und betonte die Bedeutung solcher Veranstaltungen für die regionale Unternehmerinnen-Community. Begleitet wurde die Veranstaltung auch von Deutsch-Wagrams Bürgermeister Markus Mentl-Weigl, der damit seine Verbundenheit mit den heimischen Betrieben unterstrich.

Das Team von Frau in der Wirtschaft Gänserndorf bedankt sich sehr herzlich bei der Horvath`s Spezereyen Kontor GmbH!



