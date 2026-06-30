FIW Hollabrunn: Spannende Einblicke in die Welt der Fotografie von Barbara Weber

FIW-Bezirksvorsitzende Bettina Heinzl freute sich, zahlreiche Unternehmerinnen anlässlich eines Netzwerktreffens bei Fotografin Barbara Weber in Kleinhöflein begrüßen zu dürfen. Die Teilnehmerinnen erhielten spannende Einblicke in ihren beruflichen Werdegang und ihre große Leidenschaft: die Fotografie.

Barbara Weber erzählte eindrucksvoll, wie sie ihren Weg zur Fotografie gefunden hat. Ein besonderer Höhepunkt des Abends waren spontane Portraitaufnahmen vor Ort. In ungezwungener Atmosphäre nutzten die Unternehmerinnen die Gelegenheit, sich von Barbara Weber fotografieren zu lassen und so eine schöne Erinnerung an diesen Abend mit nach Hause zu nehmen.

Nach dem fotografischen Teil lud Barbara Weber zu einer Weinverkostung mit kulinarischer Stärkung ein. Der Abend bot damit nicht nur interessante fachliche Impulse, sondern auch viel Raum für Austausch, Begegnung und Vernetzung.

© Stark FIW-Bezirksvorsitzende Bettina Heinzl (4. v.r.) mit den Teilnehmerinnen am Netzwerktreffen



