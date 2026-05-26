Klarheit als Erfolgsfaktor

Unter dem Motto „Die Kraft der Klarheit“ fand am 21. Mai in der Volksbank Wiener Neustadt ein Netzwerktreffen statt, das zahlreiche Unternehmerinnen und engagierte Frauen aus der Region zusammenbrachte.



Den Auftakt gestaltete Martin Matheo Doeller mit seinem Impulsvortrag zur authentische Positionierung und die Bedeutung von Klarheit als unternehmerisches Kapital. Der anschließende Austausch bot Raum für spannende Gespräche, neue Perspektiven und wertvolle Vernetzung.

Im Anschluss ging es gemeinsam weiter zu „Wine in the City“, bei dem Wiener Neustadt zum Treffpunkt für Genuss, Begegnung und regionale Weinkultur wurde.

„Es war ein wirklich gelungener Abend mit vielen interessanten Begegnungen, spannenden Gesprächen und wertvollen Impulsen“, so Teilnehmerin Melanie Koll.

Ein besonderer Dank gilt der Volksbank Wiener Neustadt als Partner der Veranstaltung. Ohne die Unterstützung und die Bereitstellung des stimmungsvollen Rahmens wäre dieser Abend in dieser Form nicht möglich gewesen.



