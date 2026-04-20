FiW Krems unter neuer Führung

Große Einigkeit herrschte bei der jüngsten Wahl von Frau in der Wirtschaft Krems: Rauchfangkehrermeisterin Sonja Hockauf‑Bartascheck wurde einstimmig zur neuen Bezirksvorsitzenden gewählt und übernimmt damit die Interessenvertretung der Unternehmerinnen in der Region Krems.

Als erfahrene Praktikerin aus dem Handwerk kennt sie die Herausforderungen von Selbstständigen und Ein-Personen- wie auch Kleinbetrieben aus eigener Erfahrung. Sie steht für Qualität, Verlässlichkeit und unternehmerische Verantwortung – Werte, die sie künftig auch in ihre neue Funktion einbringen möchte.

Ein besonderes Anliegen ist ihr das aktive Netzwerken unter Unternehmerinnen. „Gerade das direkte Kennenlernen schafft Vertrauen und eröffnet neue Chancen für Kooperationen. Frau in der Wirtschaft bietet dafür eine wichtige Plattform“, betont die neu gewählte Bezirksvorsitzende.