FiW Netzwerktreffen in der Bäckerei Felber

Vor wenigen Tagen konnte FiW-Bezirksvorsitzende Linda Fertl-Bläuel zahlreiche Unternehmerinnen des Bezirkes zum Netzwerktreffen in die Bäckerei Felber begrüßen.

Franz und Doris Felber berichteten über die Erfolgsgeschichte ihrer traditionsreichen Bäckerei. Rund 30 teilnehmende Unternehmerinnen erhielten dabei interessante Einblicke in die Herstellung von Brot. Die Winzerin Viktoria Puhr gab hilfreiche Tipps zur Auswahl des passenden Weines zum jeweiligen Essen.

Die Unternehmerinnen nutzten die Gelegenheit, ihr Netzwerk weiter auszubauen. Bezirksvorsitzende Fertl-Bläuel bedankte sich für die Wiederwahl zur Bezirksvorsitzenden und ersuchte Themen zum Motto „Was beschäftigt mich als Unternehmerin?“ bekannt zu geben, um diese bei den nächsten Veranstaltungen berücksichtigen zu können.

© Günther Niedl Bezirksvorsitzende Linda Fertl-Bläuel (im Bild rechts) mit den teilnehmenden Unternehmerinnen



