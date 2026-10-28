FiW zu Besuch „im Beauty Room“ von  Almira Hackl

Im Rahmen eines Betriebsbesuchs machte sich Frau in der Wirtschaft Zwettl ein Bild von „The Beauty Room“ von Almira Hackl in Zwettl. Dabei erhielt sie spannende Einblicke in die Entwicklung des Beauty-Studios und das umfangreiche Angebot der Unternehmerin.

In ihrem Studio bietet die Diplom-Visagistin zahlreiche Dienstleistungen an, darunter professionelles Braut- und Event-Make-up, Lash- und Brow-Lifting, Augenbrauen-Styling, Hautpflegeberatung sowie Waxing, Sugaring und dauerhafte Haarentfernung. Darüber hinaus ist sie auch als mobile Visagistin für besondere Anlässe im Einsatz.

Im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht die individuelle Beratung. „Jeder Mensch hat seine ganz eigene Schönheit. Diese hervorzuheben und meinen Kundinnen und Kunden ein gutes Gefühl zu geben, ist meine Motivation“, lautet die Unternehmensphilosophie von Almira Hackl.

Dagmar Zinner zeigte sich beeindruckt vom persönlichen Engagement und der professionellen Ausrichtung des Unternehmens: „Es ist inspirierend zu sehen, mit wie viel Leidenschaft und Herzblut Almira Hackl ihren Betrieb führt. Solche Unternehmerinnen bereichern unseren Wirtschaftsstandort und zeigen eindrucksvoll, wie erfolgreiche Selbstständigkeit im Waldviertel gelebt wird.“

Frau in der Wirtschaft wünscht weiterhin viel Erfolg sowie zahlreiche zufriedene Kundinnen und Kunden.

Weitere Informationen: www.beauty-almira.at