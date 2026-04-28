FiW Zwettl zu Besuch bei Unternehmensberaterin Michaela Schipper-Schauer

Im Rahmen von „Frau in der Wirtschaft Zwettl“ besuchten Obfrau Anne Blauensteiner, FiW Bezirksvorsitzende Dagmar Zinner und Stadtrat Thomas Weiss die Unternehmensberaterin Michaela Schipper‑Schauer (2 von links).

Mit ihrer „Vera Unternehmensberatung“ unterstützt Michaela Schipper‑Schauer Unternehmen bei Projekt‑ und Prozessmanagement, Organisationsentwicklung sowie in Veränderungs- und Entwicklungsprozessen. Aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung in unterschiedlichen Branchen begleitet sie Betriebe ebenso bei strategischen Neuausrichtungen wie auch im Führungs‑ und Kommunikationstraining. Als diplomierte Mentaltrainerin legt sie dabei besonderen Wert auf nachhaltige Lösungen und praxisnahe Ansätze.

Beim Betriebsbesuch wurde deutlich, dass Frau Schipper‑Schauer mit ihrer unternehmerischen Tätigkeit einen wertvollen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung im Waldviertel leistet. Die Vertreter der Zwettler Wirtschaft wünschen weiterhin alles Gute.

Weitere Infos unter: www.vera-unternehmensberatung.at