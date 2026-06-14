FiW Zwettl: Businessfrühstück mit Einblick in die Textilfabrik Hirschbach

Zum monatlichen Businessfrühstück von Frau in der Wirtschaft Zwettl im Maxwell’s begrüßten die Unternehmerinnen diesmal Barbara Calas-Reiberger, die ein besonders spannendes Regionalprojekt vorstellte.

Im Mittelpunkt stand „die Textilfabrik Hirschbach“, ein innovatives Vorhaben zur Belebung einer ehemaligen Strickwarenfabrik im Waldviertel. Ziel des Projekts ist es, das historische Gebäude als Ort für Kultur, Veranstaltungen, kreatives Arbeiten und neue Nutzungsformen wiederzubeleben und gemeinsam mit der Region weiterzuentwickeln.

Mit viel Engagement gab Barbara Calas-Reiberger Einblicke in die Idee, den Entwicklungsprozess und die Vision hinter der Textilfabrik. Die Verbindung von Tradition, regionaler Geschichte und neuen Nutzungsmöglichkeiten beeindruckte die Teilnehmerinnen und sorgte für einen inspirierenden Austausch.

Das Businessfrühstück bot einmal mehr eine wertvolle Plattform für Vernetzung, neue Impulse und Einblicke in innovative Projekte aus der Region.

Nähere Infos unter: www.dietextilfabrik.at

© zVg Bezirksvorsitzende Dagmar Zinner (3 v. r.) mit Vortragenden Barbara Calas-Reiberger (2 v. r.) im Kreise der Unternehmerinnen



