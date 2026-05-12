FiW Zwettl und FRAU iDA laden zu „Business Insights“ nach Ottenschlag

Unter dem Titel „Business Insights“ wurde von Frau in der Wirtschaft Zwettl in Kooperation mit FRAU iDA zu einem abwechslungsreichen und inspirierenden Netzwerktreffen nach Ottenschlag eingeladen. Im Mittelpunkt standen Einblicke in die unternehmerische Arbeit von selbständigen Frauen aus der Region.

Gestartet wurde bei der Waldviertler Kammerbühne, wo das Ehepaar Mittermeier den Teilnehmerinnen einen spannenden Blick hinter die Kulissen ermöglichte. In einem persönlichen Interview berichtete Karina Mittermeier über ihren beruflichen Werdegang, Herausforderungen und Erfolge im Kulturbetrieb.

Im Anschluss besuchten die Unternehmerinnen noch Frau Mag. Sabine Maier, Autorin und Journalistin. Sie leitet den Verlag Wundergarten und gründete gemeinsam mit ihrer Tochter Lilly das Seminar- und Kreativzentrum „Ottilie“ in Ottenschlag. Bei der Betriebsbesichtigung gab sie offene Einblicke in ihre vielseitige Tätigkeit sowie in das generationenübergreifende Familienprojekt.

Nach einer kurzen Pause klang der Abend mit der Theatervorstellung „Match me if you can“ aus. Die Veranstaltung verband Unternehmertum, persönlichen Austausch und Kultur zu einem gelungenen Gesamterlebnis.

Mit dem Format „Business Insights“ schafft Frau in der Wirtschaft Zwettl, mit der neuen Bezirksvorsitzenden Dagmar Zinner, Raum für Inspiration, Vernetzung und den direkten Blick hinter die Kulissen engagierter Unternehmerinnen.