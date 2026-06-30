FiW Zwettl zu Besuch bei AUST Fashion

Im Rahmen von „Frau in der Wirtschaft Zwettl“ besuchte Bezirksvorsitzende Dagmar Zinner gemeinsam mit Bezirksstellenleiter Mario Müller-Kaas die Unternehmerin Bettina Fessinger in ihrem Modegeschäft „AUST Fashion“ in Zwettl.

Die Boutique hat sich auf italienische Damenmode spezialisiert und bietet eine sorgfältig ausgewählte Kollektion an stilvollen Modestücken. Besonderes Augenmerk liegt auf persönlicher Beratung und einem angenehmen Einkaufserlebnis. Ein Alleinstellungsmerkmal ist das dynamische Angebot: Jede Woche trifft ganzjährig eine neue Kollektion ein – ein Konzept, das für Abwechslung sorgt und von der Kundschaft besonders geschätzt wird.

Seit über neun Jahren führt Bettina Fessinger ihr Geschäft in Zwettl mit großer Leidenschaft und einem Hauch „La Dolce Vita“. Mit ihrem Engagement leistet sie einen wichtigen Beitrag zur Vielfalt und Qualität des regionalen Handels.

Beim Betriebsbesuch stand der persönliche Austausch im Mittelpunkt. Dabei wurde deutlich, wie bedeutend individuelle Betreuung, Trendsicherheit und Kundennähe im stationären Handel sind.

Dagmar Zinner zeigte sich beeindruckt und betonte: „Unternehmerinnen wie Bettina Fessinger stehen für Qualität, Stil und persönlichen Einsatz – sie tragen wesentlich zur Attraktivität unseres regionalen Handels bei.“

Die Vertreter der Wirtschaftskammer wünschen weiterhin viel Erfolg und alles Gute für den weiteren unternehmerischen Weg.

Mehr Infos: https://austfashion.com