FiW Zwettl zu Besuch bei Johanna Vogl

Im Rahmen von „Frau in der Wirtschaft“ besuchten Obfrau Anne Blauensteiner (re) und Bezirksstellenleiter Mario Müller-Kaas die Unternehmerin Johanna Vogl (li) in Groß Gerungs.

Johanna Vogl bietet ein vielfältiges Angebot im Bereich Energie- und Wohlfühlarbeit, darunter Energiearbeit, Klangschalenmassage, Access Bars, Räucherungen sowie Wohlfühlanwendungen zur Förderung von Balance und innerer Ruhe.

Obfrau Anne Blauensteiner zeigte sich beeindruckt vom ganzheitlichen Ansatz und wünschte der Unternehmerin für ihren weiteren beruflichen Weg viel Erfolg und alles Gute.