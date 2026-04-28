FiW Zwettl zu Besuch bei Romana Wallner

Romana Wallner arbeitet als Tierenergetikerin und Tierkommunikatorin mit einer großen Bandbreite an Tieren – vom Hamster bis zum Pferd. In ihrer Tätigkeit begleitet sie Tiere bei unterschiedlichsten Beschwerden, Schmerzen, Ängsten sowie Verhaltensauffälligkeiten und unterstützt deren Wohlbefinden auf ganzheitlicher Ebene.

Beim persönlichen Austausch zeigten sich die Vertreterinnen von Frau in der Wirtschaft anerkennend über ihren Schritt in die Selbstständigkeit und wünschten Romana Wallner für ihren weiteren beruflichen Weg viel Erfolg, Zuversicht und alles Gute.