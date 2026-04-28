FiW Zwettl zu Besuch in Schweiggers

Im Rahmen von „Frau in der Wirtschaft Zwettl“ besuchte Bezirksvorsitzende Dagmar Zinner am vergangenen Wochenende eine messeähnliche Veranstaltung in Schweiggers. Diese bot eine vielseitige Präsentation von Direktvertriebsunternehmen und handwerklichen Produkten und stieß auf reges Interesse bei den Besucherinnen und Besuchern.

Bereits 2019 begann Anita Schaffer damit, den Standort Schweiggers Schritt für Schritt aufzubauen und zu stabilisieren. Nach der Übernahme durch Claudia Zeibeck, selbstständige Direktberaterin aus Rappottenstein, fand nun erstmals eine messeähnliche Veranstaltung in Schweiggers statt.

Besondere Highlights waren eine Cookit‑Vorführung von Renate Amon sowie eine Modenschau, bei der Mode von www.afochliab.at präsentiert wurde. Die Models – Menschen mit Down‑Syndrom – begeisterten das Publikum ebenso wie die gezeigten Kreationen von Jasmin Wetzstein und Caroline Knirsch. Die freiwilligen Spenden aus dem Verkauf von Kaffee und Kuchen kamen dem gemeinnützigen Verein „Hands up for Down“ zugute.