FiW Zwettl zu Gast am Bauernhof „Zur kleinen Seidlerei“

Wie aus einem landwirtschaftlichen Betrieb ein modernes Zentrum für Coaching, Weiterbildung und pädagogische Förderung wird, davon überzeugten sich kürzlich FiW-Bezirksvorsitzende Dagmar Zinner (Mitte) und Bezirksstellenleiter Mario Müller-Kaas (li) bei einem Betriebsbesuch im Seminar- und Lernzentrum „Zur kleinen Seidlerei“ von Romana Seidl, MSc (re).

Eine zentrale Rolle spielen hier die Pferde, die als Co‑Trainer in den unterschiedlichen Angeboten eingebunden sind. Das Leistungsspektrum reicht von pferdegestützten Teamentwicklungen und Coaching für Unternehmen bis hin zu Lerntraining für Kinder, insbesondere bei schulischen Herausforderungen wie Legasthenie oder Dyskalkulie.

Besonders hervorzuheben ist der ganzheitliche Ansatz des Zentrums, bei dem neben der fachlichen Förderung auch Selbstwert, Persönlichkeitsentwicklung und die Einbindung der Familie im Mittelpunkt stehen. Zudem bietet der Betrieb Praxisplätze für Auszubildende und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur regionalen Ausbildung.

Dagmar Zinner zeigte sich vom vielfältigen Angebot und dem besonderen Engagement beeindruckt. Das Zentrum „Zur kleinen Seidlerei“ leistet mit seinem innovativen Konzept einen wertvollen Beitrag für die Region und verbindet unternehmerische Tätigkeit auf bemerkenswerte Weise mit sozialer Verantwortung und gelebter Inklusion.

Mehr Infos unter: www.romanaseidl.at sowie

www.zurkleinenseidlerei.at