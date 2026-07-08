FiW Zwettl zu Gast im Easy Body Studio

Im Rahmen von „Frau in der Wirtschaft Zwettl“ besuchten Bezirksvorsitzende Dagmar Zinner gemeinsam mit Ortsvertreterin Silvia Schaffer die Unternehmerin Angela Kohlberger sowie ihre Kollegin Claudia Neulinger im Easy Body Studio in Gschwendt.

Angela Kohlberger ist im Bereich Gesundheits- und Wohlfühlbehandlungen tätig und bietet in ihrem Studio moderne Anwendungen zur Förderung von Wohlbefinden und Körperbalance an. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf dem Einsatz innovativer LLLT-Technologie (Low-Level-Laser-Therapie), bei der insgesamt 16 Pads zum Einsatz kommen.

Das Angebot zielt unter anderem darauf ab, den Körper in verschiedenen Bereichen zu unterstützen:

Unterstützung bei Bodyforming und Umfangreduktion

Unterstützung des Lymphflusses

Straffung des Hautbildes

Anregung von Stoffwechsel und Durchblutung

Leichtere Beine und mehr Wohlbefinden

Dabei stehen persönliche Beratung und individuelle Betreuung stets im Mittelpunkt.

Beim Betriebsbesuch erhielten die Vertreterinnen von Frau in der Wirtschaft einen umfassenden Einblick in das Angebot. Sie zeigten sich beeindruckt vom Engagement sowie der professionellen Umsetzung im Studio.

Dagmar Zinner wünscht Angela Kohlberger und Claudia Neulinger weiterhin viel Erfolg und alles Gute für ihren weiteren beruflichen Weg.

Mehr Infos: www.easy-body.at