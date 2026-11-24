



Langjähriges Engagement verdient besondere Anerkennung. Beim Come-Together der Landesinnung der Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure in St. Pölten wurden zwölf Unternehmerinnen und Unternehmer für ihre langjährige Tätigkeit und ihren Einsatz für das Handwerk geehrt.



Auszeichnung für langjährige Berufstreue

Ein Unternehmen über viele Jahre erfolgreich zu führen, erfordert weit mehr als fachliches Können. Es braucht Leidenschaft für den Beruf, die Bereitschaft, sich immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen, und vor allem Menschen, die mit Überzeugung hinter ihrer Arbeit stehen.

Genau diese Beständigkeit und dieses Engagement standen am 17.11.2026 beim Come-Together der Landesinnung der Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure in der Wirtschaftskammer Niederösterreich in St. Pölten im Mittelpunkt.



Zwölf Unternehmerinnen und Unternehmer aus ganz Niederösterreich wurden für ihre 10- bis 35-jährige Tätigkeit ausgezeichnet. Landesinnungsmeisterin Anita Schmidt, ihre Stellvertreterin MMst. Cornelia Schrammel und Landesinnungs­geschäfts­führer Mag. Heinrich Schmid überreichten den Jubilarinnen und Jubilaren Urkunden sowie kleine Aufmerksamkeiten als Zeichen der Wert­schätzung und des Dankes.



Vielfalt der Berufsgruppen

Die Landesinnung vereint eine große Vielfalt an Berufen. Neben Fußpflege, Kosmetik und Massage gehören auch Heilmassage, Nageldesign, Piercing, Tätowieren sowie Permanent Make-up beziehungsweise Pigmentieren zu den vertretenen Tätigkeitsbereichen.

So unterschiedlich die einzelnen Leistungen auch sind, eines verbindet sie: Sie tragen auf vielfältige Weise zur Gesundheit, zum persönlichen Wohlbefinden und zur Lebensqualität der Menschen bei.



Austausch und Vernetzung im Mittelpunkt

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Das Come-Together bot auch Gelegenheit, Erfahrungen auszutauschen, persönliche Kontakte zu pflegen und den Zusammenhalt innerhalb der Berufsgruppen zu stärken. Denn gerade in einer Branche, in der die persönliche Dienstleistung im Mittelpunkt steht, sind gegenseitige Unterstützung und ein starkes berufliches Netzwerk von besonderer Bedeutung.

„Unsere langjährigen Mitgliedsbetriebe zeigen eindrucksvoll, wie viel fachliche Kompetenz, Verantwortung und persönliches Engagement in unseren Berufen stecken. Hohe Qualität und die Bereitschaft zur ständigen Weiterentwicklung sind entscheidend, um den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden. Gleichzeitig leisten unsere Unternehmerinnen und Unternehmer einen unverzichtbaren Beitrag für unsere Gesellschaft, indem sie täglich die Gesundheit, das Wohlbefinden und die Lebensqualität vieler Menschen fördern. Dafür gebührt ihnen unser aufrichtiger Dank und unsere besondere Anerkennung“, betont Landesinnungsmeisterin Anita Schmidt.



Ehrungen 2026

10 Jahre

Tamara Pfeiffer, 3804 Allentsteig, Bezirk Gmünd – Massage

15 Jahre

Norbert Idinger, 2102 Bisamberg, Bezirk Korneuburg – Massage und Heilmassage

Theresa Köck, 3142 Perschling, Bezirk St. Pölten – Nageldesign

Hans Peter Walter, 3124 Oberwölbling, Bezirk St. Pölten – Massage und Heilmassage

20 Jahre

Birgit Haslauer, 3376 St. Martin am Ybbsfelde, Bezirk Melk – Massage

Helga Schuh, 2202 Enzersfeld im Weinviertel, Bezirk Korneuburg – Massage und Heilmassage

Heidi Schuster, 3040 Tausendblum, Bezirk St. Pölten – Fußpflege

Brigitta Stella-Winkelmüller, 3580 Horn, Bezirk Horn – Fußpflege und Kosmetik

25 Jahre

Sabine Katharina Brandner, 3552 Droß, Bezirk Krems – Massage

Regina Felber, 2241 Schönkirchen-Reyersdorf, Bezirk Gänserndorf – Fußpflege

Bettina Anna Hehenberger, 3312 Oed-Oehling, Bezirk Amstetten – Fußpflege

35 Jahre

Ursula Wolf, 3160 Traisen, Bezirk Lilienfeld – Fußpflege