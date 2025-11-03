FKM Come-together

Dank und Anerkennung für langjährige Mitglieder der Landesinnung



Am 21. Oktober 2025 stand die Gemeinschaft im Mittelpunkt: Landesinnungsmeisterin Anita Schmidt lud zu einem besonderen Come-Together in die Wirtschaftskammer Niederösterreich, um jene Mitgliedsbetriebe der Landesinnung der Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure zu ehren, die seit zehn bis hin zu dreißig Jahren Teil dieser starken Gemeinschaft sind. In feierlichem Rahmen überreichte sie die Urkunden – als Zeichen des Dankes und der Wertschätzung für langjähriges Engagement, Beständigkeit und Leidenschaft für das eigene Handwerk.

Zur Landesinnung zählen neben Fußpflegern, Kosmetikern und Masseuren auch Piercer, Tätowierer und Pigmentierer – Berufsgruppen, die täglich einen wertvollen Beitrag zu Gesundheit, Wohlbefinden und Selbstvertrauen leisten. Sie sind die stillen Stützen unserer Gesellschaft, wenn es darum geht, Menschen etwas Gutes zu tun.

Mit sichtlicher Freude und spürbarem Stolz richtete sich Anita Schmidt an die Geehrten: „Ich bin sehr dankbar, seit nunmehr 15 Jahren selbst Teil dieser wunderbaren Gemeinschaft zu sein. Sie alle üben seit so vielen Jahren einen Beruf aus, der anderen Menschen nicht nur Wohlbefinden und Freude, sondern vor allem auch Gesundheit schenkt.“ Wer über Jahrzehnte mit Herz, Kompetenz und Menschlichkeit arbeitet, wer sich stetig weiterentwickelt und Herausforderungen annimmt, hat nicht nur unternehmerisch, sondern auch menschlich vieles richtig gemacht. Diese Haltung war an diesem Tag deutlich zu spüren – in den Gesprächen, den Begegnungen und in der Wärme, die den Raum erfüllte.

„Für mich ist dies der beste Beweis dafür, dass sich unsere Kundinnen und Kunden bei unseren Fachbetrieben wortwörtlich in besten Händen befinden. Dieses Engagement verdient höchsten Respekt und echte Anerkennung. Es ist mir ein großes Anliegen, die Betriebe auch künftig bestmöglich zu unterstützen und mich weiterhin für Qualitätssicherung und die Weiterentwicklung unseres Handwerks stark zu machen“, so Anita Schmidt, die an diesem Tag von Landesinnungs­geschäftsführer Mag. Heinrich Schmid ebenfalls mit einer Urkunde für ihre 15-jährige Mitgliedschaft geehrt wurde.

Das feierliche Come-Together klang bei einem gemeinsamen Mittagessen in der Wirtschaftskammer Niederösterreich aus – eine schöne Gelegenheit für persönlichen Austausch, herzliche Gespräche und neue Motivation für die Zukunft.

