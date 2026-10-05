Flashmob: NÖ Floristen überraschen mit Blumenstrauß-Geschenken

„Das ist ja ein herrlicher Strauß. Und noch dazu mit meinen Lieblingsblumen. Vielen Dank!“ Die Dame ist begeistert, die Überraschung ist gelungen. Im Rahmen eines „Flashmobs“ haben Niederösterreichs Floristen auf dem Rathausplatz von St. Pölten mit perfekten Blumengrüßen als Geschenk überrascht. In nur einer halben Stunde wurden rund 30 Sträuße hergestellt und verteilt. 25 Floristinnen und Floristen sowie Floristik-Nachwuchskräfte aus 6 Betrieben, der Landesberufsschule Langenlois und den „Young Flowers“ aus dem Sozialpädagogischem Betreuungszentrum Hollabrunn haben am „Flashmob“ teilgenommen. „Besonders freut mich das großartige Können und die spürbare Begeisterung für den Beruf, den unsere Lehrlinge bei der Aktion gezeigt haben“, so Thomas Kaltenböck, der Landesinnungsmeister der Gärtner und Floristen NÖ. Auch vom eher trüben Wetter ließen sich weder die Floristen, noch die Beschenkten abschrecken. Kaltenböck: „Niederösterreichs Floristinnen und Floristen wissen bei jedem Wetter, wie man die Natur am besten in Szene setzt und Menschen Freude bereitet.“

© WKNÖ Beim „Flashmob“ zeigten Niederösterreichs Floristinnen und Floristen höchstes Können und Begeisterung für ihren Beruf.

© WKNÖ Die Freude über die „blumige Überraschung“ war bei Beschenkten wie Floristen gleichermaßen groß.

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