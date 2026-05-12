Fleischerei Hofmann – Seriensieger beim Falstaff Voting

Die Fleischhauerei Hofmann aus Hollabrunn wurde bereits zum fünften Mal in Folge zur beliebtesten Fleischhauerei Niederösterreichs beim Falstaff Voting gewählt. Mit diesem außergewöhnlichen Erfolg bestätigt der traditionsreiche Familienbetrieb einmal mehr seine herausragende Stellung in der Region und die hohe Wertschätzung seiner Kundinnen und Kunden.

Besonders erfreulich ist für Geschäftsführer Thomas Hofmann, dass die Auszeichnung auf einem Publikums-Voting basiert. „Diese Wahl freut mich ganz besonders, denn sie zeigt die große Wertschätzung unserer Kundinnen und Kunden“, betont Hofmann. Die wiederholte Spitzenplatzierung sei ein starkes Zeichen des Vertrauens und eine Bestätigung für die tägliche Arbeit des gesamten Teams.

Ein besonderer Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit großem Engagement, handwerklichem Können und viel Leidenschaft tagtäglich hochwertige Produkte herstellen. Die Fleischhauerei Hofmann steht seit vielen Jahren für beste Qualität, regionale Verbundenheit und echtes Fleischerhandwerk.

Als Familienbetrieb mit jahrzehntelanger Tradition verbindet das Unternehmen bewährte Werte mit einem klaren Qualitätsanspruch. Die Auszeichnung unterstreicht nicht nur die Beliebtheit des Betriebs, sondern auch die konsequente Arbeit an Frische, Qualität und Kundennähe.

Besonders bemerkenswert: Die Fleischhauerei Hofmann ist die einzige Fleischhauerei in Österreich, die dieses Voting fünfmal in Serie für sich entscheiden konnte. Dieser Erfolg macht das Unternehmen zu einem echten Vorzeigebetrieb der Branche.

Mit dem erneuten ersten Platz setzt die Fleischhauerei Hofmann ein starkes Zeichen für Kontinuität, Qualität und gelebte Kundennähe. Der Betrieb aus Hollabrunn zeigt eindrucksvoll, dass traditionelles Handwerk und moderne Kundenorientierung eine erfolgreiche Verbindung eingehen können.

Die wiederholte Auszeichnung ist damit nicht nur ein Grund zur Freude, sondern auch ein klarer Beleg für die nachhaltige Qualität und das Vertrauen, das der Familienbetrieb über viele Jahre hinweg aufgebaut hat.