Niederösterreicher Florian Haselsteiner holt Silber beim Hochbau-Bundeslehrlings

Großartiger Erfolg für Niederösterreichs Hochbauer: Florian Haselsteiner vom Ausbildungsbetrieb SCE Reisinger Bau GmbH (Ybbsitz; Bez. Amstetten) holte beim auf dem Grazer Hauptplatz ausgetragenen Bundeslehrlingswettbewerb den hervorragenden zweiten Platz. Lediglich ein Punkt fehlte auf Gold.

„Florian Haselsteiner hat mit seiner beeindruckenden Leistung einmal mehr das außerordentlich hohe Niveau in Niederösterreichs Bauwirtschaft bewiesen“, gratulierten Bau-Landesinnungsmeister Günther Lehner und der Geschäftsführer BAUAkademie Niederösterreich, Andreas Kaltenböck. „Wir können stolz auf unseren engagierten Berufsnachwuchs und die hochqualitative Arbeit unserer Ausbildungsbetriebe sein.“

Wettbewerb über drei Tage und 18 Arbeitsstunden

Die Anforderungen beim über drei Tage und in Summe 18 Arbeitsstunden dauernden Wettbewerb waren hoch. Es galt unter Zeitdruck ein anspruchsvolles Mauerwerksprojekt zu errichten: Hochlochziegel mit Verputzarbeiten, Abdichtungen im Sockelbereich, Dämmplatten sowie ein optisch makelloses Sichtmauerwerk, das höchste Präzision verlangte. Haselsteiner stach dabei mit besonders sauberer Ausführung hervor.

Niederösterreichs Baugewerbe auf höchstem Ausbildungsniveau

„Handwerkliches Können und höchste berufliche Qualifikation sind der Schlüssel zum Erfolg. Das gilt vom Lehrling bis zum Baumeister“, betonte Bau-Landesinnungsmeister Lehner. „Mit der BAUAkademie Niederösterreich verfügt unsere Branche über ein Bildungsangebot, das stets auf der Höhe der neuesten Entwicklungen ist.“ Unterstützung für den Wettbewerb gab es im Vorfeld durch ein zweiwöchiges Intensivtraining an der BAUAkademie NÖ in Haindorf (Langenlois) unter der Leitung von Ausbilder Thomas Fida. „Hinter diesem Ergebnis stehen Ehrgeiz, unzählige Übungsstunden und eine hervorragende fachliche Begleitung“, dankte Kaltenböck Fida für seinen Einsatz.

© Jimmy Junghammer Florian Haselsteiner in Action beim Wettbewerb

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